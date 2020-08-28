Италия

Хавбек мог переехать на Туманный Альбион.

Тоттенхэм сделал предложение Роме о приобретении полузащитника команды Николо Дзаньоло, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, лондонский клуб был готов заплатить римлянам 50 миллионов евро за 21-летнего футболиста, но "джаллоросси" ответили отказом.

Отмечается, что в текущее трансферное окно Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини относятся к футболистам, которых Рома не продаст.

Более того, ранее сообщалось, что руководство намерено провести переговоры с футболистом о новом контракте.