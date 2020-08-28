Хавбек мог переехать на Туманный Альбион.
Николо Дзаньоло, getty images
28 августа 2020, 12:33
Тоттенхэм сделал предложение Роме о приобретении полузащитника команды Николо Дзаньоло, сообщает Corriere dello Sport.
По данным источника, лондонский клуб был готов заплатить римлянам 50 миллионов евро за 21-летнего футболиста, но "джаллоросси" ответили отказом.
Отмечается, что в текущее трансферное окно Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини относятся к футболистам, которых Рома не продаст.
Более того, ранее сообщалось, что руководство намерено провести переговоры с футболистом о новом контракте.