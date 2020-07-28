Италия

"Джаллоросси" намерены соблазнить своих звезд повышением зарплаты.

Рома уже подготовила новые контракты для Николо Дзаньоло и Лоренцо Пеллегрини — сообщает Gazzetta dello Sport.

Несмотря на то, что нынешние контракты игроков пока далеки до завершения (Пеллегрини — до 30 июня 2022 года, Дзаньоло — до 30 июня 2024 года), интерес со стороны Интера и Ювентуса беспокоит руководство Ромы.

"Волки" намерены предложить обоим футболистам зарплату 3 миллиона евро в год и разнообразные бонусы за голы, результативные передачи и прочие достижения.

24-летний Пеллегрини выступал за Сассуоло (54 матча во всех турнирах, 11 голов) и Рому (104, 9), а 21-летний Дзаньоло — за Виртус Энтеллу (7, 0) и Рому (64, 14).