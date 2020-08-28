Италия

Сербский фулбек близок к переходу в миланский клуб.

Левый защитник Ромы Александер Коларов приблизился к тому, чтобы в текущее трансферное окно присоединиться к Интеру. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, руководство "нерадзурри" согласовало условия личного контракта с 34-летним сербом, и теперь осталось достичь соглашения с Ромой касательно условий будущего трансфера.

В сезоне-2019/20 Александер Коларов провел 42 поединка в футболке Ромы, отметившись семью голами и пятью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Челси готов отпустить в Интер левого защитника Эмерсона, которого в лондонском клубе оценивают в 25 миллионов евро.