Лондонский клуб не станет удерживать защитника.
ЭМЕРСОН ПАЛМЬЕРИ, GETTY IMAGES
18 августа 2020, 12:28
Защитник Челси Эмерсон Палмьери может в ближайшее время стать игроком Интера, сообщает Sky Sports.
Лондонский клуб не рассчитывает на бразильско-итальянского фулбека и готов отпустить его в стан "нерадзурри". Ожидается, что миланский клуб завершит трансфер футболиста после окончания выступлений в Лиге Европы.
В составе Челси 26-летнего игрока должен заменить защитник Лестера Бен Чилвелл.
В минувшем сезоне Эмерсон провел 21 поединок в футболке "синих", отличившись одним ассистом.
Ранее сообщалось, что Челси готов предложить нападающего Миши Батшуайи Лидсу.