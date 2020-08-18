Италия

Лондонский клуб не станет удерживать защитника.

Защитник Челси Эмерсон Палмьери может в ближайшее время стать игроком Интера, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб не рассчитывает на бразильско-итальянского фулбека и готов отпустить его в стан "нерадзурри". Ожидается, что миланский клуб завершит трансфер футболиста после окончания выступлений в Лиге Европы.

В составе Челси 26-летнего игрока должен заменить защитник Лестера Бен Чилвелл.

В минувшем сезоне Эмерсон провел 21 поединок в футболке "синих", отличившись одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Челси готов предложить нападающего Миши Батшуайи Лидсу.