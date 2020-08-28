Аргентинец может сыграть за одну команду с Криштиану Роналду.
Лионель Месси, Getty Images
28 августа 2020, 22:22
После того, как нападающий Лионель Месси заявил руководству о желании покинуть Барселону, в прессе появилось множество слухов об интересе к подписанию аргентинца со стороны грандов европейского футбола.
Как сообщает издание L’Equipe, в списке этих клубов оказался и Ювентус, за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду.
По информации источника, туринский клуб вместе с Пари Сен-Жермен связывались с Хорхе Месси, являющимся отцом и агентом Лионеля, чтобы обсудить возможность потенциального трансфера.
При этом, уточняется, что представитель Ювентуса во время неофициальных переговоров выбрал более сдержанный подход. В Турине уверены, что связка Роналду-Месси поможет им добиться победы в Лиге чемпионов.
Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити считает себя фаворитом на подписание Месси и готов потратить на трансфер одного из лучших футболистов современности 500 миллионов фунтов.