Италия

Аргентинец может сыграть за одну команду с Криштиану Роналду.

После того, как нападающий Лионель Месси заявил руководству о желании покинуть Барселону, в прессе появилось множество слухов об интересе к подписанию аргентинца со стороны грандов европейского футбола.

Как сообщает издание L’Equipe, в списке этих клубов оказался и Ювентус, за который выступает звездный португалец Криштиану Роналду.

По информации источника, туринский клуб вместе с Пари Сен-Жермен связывались с Хорхе Месси, являющимся отцом и агентом Лионеля, чтобы обсудить возможность потенциального трансфера.

При этом, уточняется, что представитель Ювентуса во время неофициальных переговоров выбрал более сдержанный подход. В Турине уверены, что связка Роналду-Месси поможет им добиться победы в Лиге чемпионов.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити считает себя фаворитом на подписание Месси и готов потратить на трансфер одного из лучших футболистов современности 500 миллионов фунтов.