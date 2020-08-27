Англия

Капитан Барселоны Лионель Месси определился со своим будущим.

Лионель Месси твердо решил расстаться с Барселоной ради Манчестер Сити — утверждает La Nacion.

При этом издание считает, что главными факторами при принятии этого решения является возможность вновь поработать под руководством Хосепа Гвардиолы и сыграть со своим другом Серхио Агуэро не только в сборной Аргентины, но и в клубе.

А вот The Telegraph уверена, что знает еще больше о будущем легендарного аргентинца: Манчестер Сити намерен заключить с 33-летним нападающим трехлетний контракт, а по его завершении отправить Месси в клуб из МЛС — Нью-Йорк Сити, который также входит в City Football Group.

Сообщается, что если эти планы реализуются, то приглашение Лео обойдется "горожанам" и их владельцам в 500 миллионов фунтов в целом.