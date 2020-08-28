Италия

Полузащитник Интера может продолжить карьеру в другом клубе Серии А.

Антонио Кандрева не нужен Интеру, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, в услугах 33-летнего футболиста заинтересован Наполи. "Нерадзурри" открыты к продаже своего игрока.

Кандрева уже обсудил свое будущее с агентом. Контракт итальянца с Интером рассчитан до лета 2021 года.

В завершившемся сезоне Кандрева провел 32 матча: на его счету пять голов и девять ассистов.