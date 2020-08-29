Италия

Клубы согласовали условия будущей сделки.

Атакующий полузащитник Реала Браим Диас находится в одном шаге от того, что присоединиться к Милану на правах аренды. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы согласовали между собой детали будущего арендного соглашения, по истечению которого у "россонери" все-таки будет возможность приобрести 21-летнего испанца на постоянной основе.

Тем не менее, Реал включит в контракт пункт об обратном выкупе футболиста. Финансовые детали будущего трансфера не уточняются.

В сезоне-2019/20 Браим Диас провел в футболке "сливочных" 10 матчей во всех турнирах, в которых он забил один гол и отдал одну результативную передачу.