Италия

Итальянский хавбек может оказаться в другом миланском клубе.

Президент Брешии Массимо Челлино в эфире телеканала Sky Sport Italia подтвердил, что Милан всерьез заинтересован в полузащитнике Сандро Тонали и делает все возможное, чтобы подписать молодого итальянца, несмотря на слухи о договоренности с Интером.

Как сообщает Football Italia, за последние 48 часов руководство "россонери" значительно усилило давление на Брешию и 20-летнего игрока сборной Италии, пытаясь перехватить его у своего прямого конкурента.

Учитывая недавнюю информацию о том, что главный тренер Интера Антонио Конте готов отказаться от Сандро Тонали ради подписания Артуро Видаля, вполне возможно, что перспективный хавбек в конечном итоге окажется в стане команды Стефано Пьоли.