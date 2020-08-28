Италия

Наставник Интера надеется заполучить в свою команду чилийского хавбека.

Главный тренер Интера Антонио Конте намерен усилить центральную зону полузащиты своей команды в текущее трансферное окно, и наиболее вероятным подписанием "нерадзурри" назывался молодой хавбек Брешии Сандро Тонали.

Однако, как сообщает la Repubblica, итальянский специалист готов отказаться от трансфера 20-летнего итальянца ради осуществления перехода полузащитника Барселоны Артуро Видаля.

Учитывая высокую стоимость Нголо Канте и Сергея Милинковича-Савича, Конте рассматривает 33-летнего чилийца как идеальную золотую середину и настаивает именно на его подписании.

Контракт Видаля с Барселоной истекает летом 2021 года, поэтому "сине-гранатовые" вряд ли потребуют серьезную компенсацию за возрастного полузащитника.

Ранее сообщалось, что еще одним трансфером Интера в текущее межсезонье должен стать защитник Ромы Александер Коларов, с которым миланский клуб уже согласовал условия личного контракта.