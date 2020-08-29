Италия

"Дельфины" представили нового тренера.

Массимо Оддо назначен на должность нового главного тренера Пескары, сообщает официальный сайт итальянского клуба.

По информации СМИ, контракт итальянского наставника с "дельфинами" рассчитан на два года.

Оддо уже работал во главе Пескары в 2015-17 годах и выходил с командой в Серию А. Последним клубом в карьере 44-летнего игрока была Перуджа, с которой он вылетел из Серии B, проиграв в матчах плей-офф как раз Пескаре.

Ранее Оддо также работал во главе таких клубов, как Удинезе и Кротоне.