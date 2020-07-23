Италия

"Бьянконери" хотят подписать молодого игрока.

Защитник Пескары Габриэле Заппа попал в сферу интересов Ювентуса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Старая синьора" следит за молодым вингером и попытается подписать его в летнее межсезонье. Перехватить 20-летнего игрока у туринцев может Интер, который имеет право обратного выкупа.

Заппа присоединился к Пескаре летом 2019-го из Интера за 3 миллиона евро. В этом сезоне защитник провел 21 поединок в футболке "дельфинов", отличившись пятью голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ювентус также может подписать полузащитника Сассуоло Мануэля Локателли.