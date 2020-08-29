Италия

"Нерадзурри" хотят заполучить Паредеса и 20-30 миллионов евро доплаты.

Пари Сен-Жермен запросил информацию у Интера по центральному защитнику Милану Шкриниару. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, клубы начали обсуждать трансфер 25-летнего словака, и "нерадзурри" запросили включить в обмен полузащитника Леонардо Паредеса и доплату в размере 20-30 миллионов евро со стороны парижан.

Шкриниар не вписывается в тактику главного тренера Интера Антонио Конте, поэтому он доступен для продажи в текущее межсезонье, чтобы заработать средства для подписания других футболистов.

Кроме того, отмечается, что в услугах словацкого центрбека также заинтересованы Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити и Арсенал. Потенциальная сумма трансфера Милана Шкриниара оценивается в 60 миллионов евро.