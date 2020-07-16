Италия

Словацкий центрбек не входит в список "неприкосновенных" игроков миланского клуба.

Центральный защитник Интера Милан Шкриниар в предстоящее трансферное окно может сменить клубную прописку, поскольку "нерадзурри" готовы рассмотреть вариант с его продажей, если поступит достойное предложение. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, Интер готов отпустить 25-летнего словака в другую команду не менее чем за 60 миллионов евро, а вырученные средства с продажи футболиста миланский клуб планирует использовать для удовлетворения запросов Антонио Конте на трансферном рынке.

Сообщается, что в подписании Шкриниара заинтересованы Манчестер Сити и Пари Сен-Жермен, но конкретных предложений они не делали. Также появлялась информация, что Манчестер Юнайтед готов инвестировать в трансфер словацкого центрбека 64 миллиона фунтов.