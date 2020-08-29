Италия

Контракт испанца с "нерадзурри" подошел к своему завершению.

Трехлетнее сотрудничество полузащитника Борхи Валеро с Интером завершилось. Контракт 35-летнего испанца с миланским клубом истек, и стороны решили его не продлевать.

О своем уходе из Интера Валеро сообщил в своих социальных сетях. Теперь он получил статус свободного агента и в следующем сезоне будет выступать за новую команду, если не решит повесить бутсы на гвоздь.

"Носить эти цвета было для меня большой честью. Спасибо за все", — написал Борха Валеро в своем Instagram.

В сезоне-2019/20 опытный полузащитник провел 19 поединков в рамках Серии А, в которых он отличился двумя забитыми мячами. Ранее сообщалось, что в подписании Валеро заинтересованы Дженоа, Парма и Фиорентина.