Италия

Полузащитник Шальке продолжит карьеру в туринском клубе.

Вестон Маккенни перешел из Шальке в Ювентус, сообщил официальный сайт "бьянконери".

22-летний футболист арендован на один сезон с опцией выкупа. По слухам, за годичную аренду Ювентус заплатил 4,5 миллиона евро, а если решит выкупить игрока, то заплатит еще 18,5 млн.

Примечательно, что если Вестон проведет на поле 60% игрового времени, то опция выкупа станет обязательной.

В сезоне-2019/20 Маккенни провел 28 игр в Бундеслиге и забил три гола.