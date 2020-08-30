Италия

Российский хавбек продолжит карьеру в Серии А.

Алексей Миранчук официально переходит в Аталанту, сообщил официальный сайт Локомотива.

Переход полноценно завершится после прохождения медицинского осмотра.

"Хочу поблагодарить всех болельщиков Локомотива. Здесь вместе с вами я стал профессиональным футболистом и мужчиной. Вместе с вами мы выиграли все. С чистой душой хочу поблагодарить всех за то, что были рядом и в сложные, и в легкие моменты. Настало время пойти за мечтой. Я знаю, что вы будете переживать за меня. А я — за вас. Я не прощаюсь! Еще увидимся!", — сказал Алексей Миранчук.

Напомним, что в Аталанте Алексей Миранчук будет конкурировать с украинцем Русланом Малиновским.