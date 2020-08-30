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    30 августа 2020, 20:28

    Милан близок к сделке с Тонали

    Похоже, "россонери" выиграли борьбу за хавбека.

    Сандро Тонали, getty images
    Сандро Тонали, getty images 30 августа 2020, 20:28

    Милан близок к тому, чтобы заключить контракт с полузащитником Брешии Сандро Тонали, сообщает Calciomercato.

    По данным источника, "россонери" арендуют футболиста за 10 миллионов евро с правом обязательного выкупа еще за 25 миллионов.

    Отмечается, что Милан опередил в гонке за Тонали Интер, сумев согласовать с самим игроком пятилетний контракт.

    В минувшем сезоне 20-летний игрок провел 36 поединков в футболке "ласточек", отличившись одним голом и семью ассистами.

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