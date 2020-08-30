Милан близок к сделке с Тонали

Похоже, "россонери" выиграли борьбу за хавбека.
Сандро Тонали, getty images
30 августа 2020, 20:28
Милан близок к тому, чтобы заключить контракт с полузащитником Брешии Сандро Тонали, сообщает Calciomercato.
По данным источника, "россонери" арендуют футболиста за 10 миллионов евро с правом обязательного выкупа еще за 25 миллионов.
Отмечается, что Милан опередил в гонке за Тонали Интер, сумев согласовать с самим игроком пятилетний контракт.
В минувшем сезоне 20-летний игрок провел 36 поединков в футболке "ласточек", отличившись одним голом и семью ассистами.