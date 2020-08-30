Милан близок к сделке с Тонали

Италия

Похоже, "россонери" выиграли борьбу за хавбека.

Милан близок к тому, чтобы заключить контракт с полузащитником Брешии Сандро Тонали, сообщает Calciomercato.

По данным источника, "россонери" арендуют футболиста за 10 миллионов евро с правом обязательного выкупа еще за 25 миллионов.

Отмечается, что Милан опередил в гонке за Тонали Интер, сумев согласовать с самим игроком пятилетний контракт.