Хавбек был бы рад вернуться в туринский клуб.
Артуро Видаль, getty images
30 августа 2020, 22:25
Полузащитник Барселоны Артуро Видаль заявил, что воспользовался бы возможностью вернуться в Ювентус.
"Когда Пирло играл на поле, он был невероятен, и только представьте его как тренера. Если он или Ювентус позвонят мне, я буду счастлив".
"Если это произойдет, это произойдет, буду только рад. Я очень люблю Ювентус и Андреа", — цитирует Видаля Goal.
Известно, что Барселона намерена избавиться от чилийского футболиста. Кроме того, каталонцы готовы продать еще ряд игроков.