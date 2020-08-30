Италия

Хавбек был бы рад вернуться в туринский клуб.

Полузащитник Барселоны Артуро Видаль заявил, что воспользовался бы возможностью вернуться в Ювентус.

"Когда Пирло играл на поле, он был невероятен, и только представьте его как тренера. Если он или Ювентус позвонят мне, я буду счастлив".

"Если это произойдет, это произойдет, буду только рад. Я очень люблю Ювентус и Андреа", — цитирует Видаля Goal.

Известно, что Барселона намерена избавиться от чилийского футболиста. Кроме того, каталонцы готовы продать еще ряд игроков.