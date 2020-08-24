Испания

Каталонцы продолжают чистку в своих рядах.

Руководство Барселоны не желает далее сотрудничать с полузащитниками Артуро Видалем и Иваном Ракитичем и защитником Самуэлем Умтити, утверждает RAC1.

По данным источника, клуб сообщил футболистам, что им необходимо сменить прописку в текущее трансферное окно.

Ранее сообщалось, что Барселона также намерена избавиться от нападающего Луиса Суареса, вплоть до того, чтобы разорвать с ним контракт.

Также отмечалось, что Ракитич готов уйти из Барсы в межсезонье, вернувшись в Севилью.