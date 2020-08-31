Италия

Экипировка "скуадры адзурры" была разработана компанией Puma.

Сборная Италии и Puma презентовали домашнюю форму команды. "Дизайн вдохновлен эпохой Итальянского Ренессанса с амбициями победного будущего", — говорится на сайте Федерации футбола Италии.

Глава продуктовой линии Puma Дэвид Бремонд добавил: "В эпоху Ренессанса Италия была эпицентром креатива и инноваций. Она не просто влияла на мир, а определяла его. С этой формой мы хотим создать для сборной экипировку, посвященную самому важному культуррному периоду в Италии".

Итальянцы смогут опробовать новую форму уже в ближайшем домашнем поединке Лиги наций против Боснии и Герцеговины 4 сентября.