Италия

Защитник рассказал о работе с менеджерами.

Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини высказал свое мнение о бывшем и нынешнем наставниках команды.

"Сарри — отличный человек, за последние недели появилось много всего про него, но с моей стороны я испытываю к нему большое уважение. И больше ничего добавлять не буду, еще потому, что в данный момент он не может говорить. Могу только сказать, что я очень его уважаю".

"Пирло? Для нас он тренер. Если еще несколько недель назад Андреа была Андреа, теперь все по-другому. Теперь он тренер. Иерархия — это правильно".

"Из-за разных стилей и возраста неправильно сравнивать его с Сарри. Если бы я завтра стал тренером Ювентуса, я бы не знал всех основ", — сказал Кьеллини Sky Italia.

Ранее полузащитник Барселоны Артуро Видаль заявил, что был бы рад вновь надеть футболку Ювентуса.