Италия

Фиорентина не будет выкупать защитника.

Бразильский защитник Дальберт Энрике вернется в Интер, поскольку Фиорентине не удалось согласовать его выкуп с "нерадзурри", сообщает Football Italia со ссылкой на FirenzeViola.

Защитник уже заезжал на тренировочную базу "фиалок", чтобы забрать личные вещи.

Дальберт присоединился к Фиорентине прошлым летом. За сезон он сыграл в 34 матчах за клуб из Флоренции. За Интер он выступает с 2017 года, перейдя из Ниццы. Контракт с миланцами действует до лета 2023.

Судьба Кристиано Бираги, которого Интер арендовал у Фиорентины на позицию Дальберта, пока неизвестна.