Фиорентина не будет выкупать защитника.
Дальберт, Getty Images
01 сентября 2020, 06:21
Бразильский защитник Дальберт Энрике вернется в Интер, поскольку Фиорентине не удалось согласовать его выкуп с "нерадзурри", сообщает Football Italia со ссылкой на FirenzeViola.
Защитник уже заезжал на тренировочную базу "фиалок", чтобы забрать личные вещи.
Дальберт присоединился к Фиорентине прошлым летом. За сезон он сыграл в 34 матчах за клуб из Флоренции. За Интер он выступает с 2017 года, перейдя из Ниццы. Контракт с миланцами действует до лета 2023.
Судьба Кристиано Бираги, которого Интер арендовал у Фиорентины на позицию Дальберта, пока неизвестна.