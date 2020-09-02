Италия

Бразилец может присоединиться к команде Фонсеки.

Руководство Ром намерено вступить в переговоры с Манчестер Юнайтед об аренде с правом выкупа полузащитника Фреда, сообщает Calciomercato.

По данным источника, инициатором переговоров стал главный тренер "джаллоросси" Пауло Фонсека, с которым он работал в Шахтере.

Отмечается, что римляне уверены в успехе сделки, так как Юнайтед приобрел полузащитника Аякса Донни ван де Беека, который может заменить Фреда.

Ранее сообщалось, что Рома также не оставляет попыток вернуть в команду защитника Криса Смоллинга.