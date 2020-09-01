Италия

Английский центрбек может вернуться в столицу Италии.

Арендное соглашение центрального защитника Криса Смоллинга с Ромой подошло к своему завершению в конце сезона-2019/20, поэтому футболист вернулся в расположение Манчестер Юнайтед.

Несмотря на это, как сообщает журналист Фабрицио Романо, римский клуб по-прежнему надеется заполучить 30-летнего англичанина на постоянной основе.

По информации источника, Манчестер Юнайтед вскоре получит новое предложение по Смоллингу от Ромы. При этом "красные дьяволы" также работают на трансферном рынке над подписанием нового центрбека.

В минувшем сезоне Крис Смоллинг провел в футболке "волков" 37 поединков во всех турнирах, в которых он забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что в услугах английского защитника, с которым готовы расстаться "красные дьяволы", также заинтересован Ньюкасл.