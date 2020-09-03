Италия

"Бьянконери" хотят поскорее заполучить уругвайского центрального нападающего каталонцев.

Чтобы ускорить переход Луиса Суареса, Ювентус предложил Барселоне небольшой бонус за быстрое расторжение контракта с уругвайцем, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Барселоне Суарес не нужен, и каталонцы не против расторгнуть с ним договор. Загвоздка заключается в том, что нападающий требует положенные ему за последний год по контракту 14 млн евро.

Такое требование Луиса – еще полбеды для Барселоны. Дело в том, что при осуществлении этого платежа клуб обязан заплатить налоги, что повысит сумму расходов примерно до 28 млн евро.

Ювентус, предположительно, уже согласовал условия контракта с Суаресом. 33-летний уругваец заключит договор на три года с зарплатой в 10 млн евро за сезон.