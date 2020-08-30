Испания

Уругвайский нападающий получит на руки 14 миллионов из этой суммы.

Новый главный тренер Барселоны Рональд Куман не рассчитывает на Луиса Суареса, о чем сообщил уругвайцу в телефонном разговоре, который продлился одну минуту.

Теперь у каталонцев есть два варианта: либо оставить футболиста в команде и еще год платить ему зарплату, либо же сразу выплатить компенсацию в 14 млн евро "чистыми" и расторгнуть договор досрочно. При этом каталонцам придется заплатить еще около 14 млн евро налогов, сообщает Goal.

Сам футболист готов к любому развитию событий. В частности, он говорил, что готов к статусу запасного и борьбе за место в основе. Также уругваец заверил, что не будет вести переговоры с другими клубами, пока не достигнет договоренности с Барселоной.

Интерес к Луису приписывали Пари Сен-Жермен, Атлетико и Ювентусу.