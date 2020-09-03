Италия

Менеджер поведал о грядущем розыгрыше.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини заявил, что команда может не успеть подготовиться к новому сезону Серии А и Лиги чемпионов.

"Больше всего меня беспокоит не календарь, а, скорее, нехватка времени. На тренировках сейчас нас мало из-за перерыва".

"Старт действительно сложный, первые три выездных матча против Лацио, Торино и Наполи, а затем Кальяри будет первым домашним матче. Очень сложные поединки".

"После четвертого дня стартует и Лига чемпионов. У нас осталось всего несколько недель", — сказал Гасперини сайту клуба.

Ранее Аталанта подтвердила трансфер полузащитника Алексея Миранчука.