Менеджер поведал о грядущем розыгрыше.
Джан Пьеро Гасперини, getty images
03 сентября 2020, 12:44
Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини заявил, что команда может не успеть подготовиться к новому сезону Серии А и Лиги чемпионов.
"Больше всего меня беспокоит не календарь, а, скорее, нехватка времени. На тренировках сейчас нас мало из-за перерыва".
"Старт действительно сложный, первые три выездных матча против Лацио, Торино и Наполи, а затем Кальяри будет первым домашним матче. Очень сложные поединки".
"После четвертого дня стартует и Лига чемпионов. У нас осталось всего несколько недель", — сказал Гасперини сайту клуба.
Ранее Аталанта подтвердила трансфер полузащитника Алексея Миранчука.