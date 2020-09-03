Италия

Аргентинский защитник продолжит карьеру в клубе из Бергамо.

Защитник Ювентуса Кристиан Ромеро, по всей видимости, в ближайшее время станет новым футболистом Аталанты.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, бергамский клуб согласовал со "старой синьорой" все условия трансфера 22-летнего аргентинца.

Аталанта возьмет Ромеро в аренду с последующим правом выкупа. Вопрос завершения данного перехода является лишь вопросом времени.

Напомним, Ювентус приобрел Ромеро у Дженоа прошлым летом за 26 млн евро, но оставил в генуэзском клубе на правах аренды. В прошлом сезоне 22-летний игрок провел 33 поединка в футболке "грифонов", отличившись одним голом и двумя ассистами.