Италия

Спортдир "россонери" — о трансферной кампании клуба.

Спортивный директор Милана Паоло Мальдини прокомментировал трансферные слухи, в том числе приобретение у Челси Тьемуэ Бакайоко.

"У нас есть много вариантов. Мы определили список приоритетов до открытия трансферного рынка, поэтому теперь можем действовать спокойно. Если мы сможем улучшить нынешний состав, то мы это сделаем", — сказал Мальдини Sport Mediaset.

Ранее сообщалось, что Милан оформил аренду полузащитника мадридского Реала Браима Диаса на один сезон.

Кроме того, утверждалось, что итальянцы также хотят пригласить из Мадрида нападающего Луку Йовича.