Италия 04 сентября 2020, 11:00 Милан продолжает переговоры с Реалом по Йовичу Нападающий Лука Йович все-таки может перебраться в Серию А. Лука Йович, Getty Images 04 сентября 2020, 11:00 Милан решил вернуться к вопросу о трансфере Луки Йовича — сообщает calciomercato.it. После того, как «россонери» продлили контракт со Златаном Ибрагимовичем, их интерес к Йовичу угас, однако необходимость иметь "дублера" для 38-летнего шведа возобладала. Тем временем сам Йович горит желанием все-таки закрепиться в Реале, и ради этого даже не поехал в сборную Сербии на матчи Лиги наций. Ранее сообщалось, что Милан договорился с Реалом о трансфере Браима Диаса. Люди Лука Йович Команды Милан Реал Мадрид Источники Calciomercato.it Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте