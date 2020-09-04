Италия

Нападающий Лука Йович все-таки может перебраться в Серию А.

Милан решил вернуться к вопросу о трансфере Луки Йовича — сообщает calciomercato.it.

После того, как «россонери» продлили контракт со Златаном Ибрагимовичем, их интерес к Йовичу угас, однако необходимость иметь "дублера" для 38-летнего шведа возобладала.

Тем временем сам Йович горит желанием все-таки закрепиться в Реале, и ради этого даже не поехал в сборную Сербии на матчи Лиги наций.

Ранее сообщалось, что Милан договорился с Реалом о трансфере Браима Диаса.