Италия

Испанец практически договорился с веронским клубом.

Бывший полузащитник Интера Борха Валеро может стать игроком Вероны, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Испанский хавбек находится в статусе свободного агента и склоняется к переходу в Верону. В данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения.

В подписании 35-летнего игрока также были заинтересованы Парма и Дженоа.

Валеро выступал в составе Интера с 2017 года, перейдя из Фиорентины. В минувшем сезоне полузащитник провел 25 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что Интер ведет переговоры по форварду Вероны Оливеру Юргенсу.