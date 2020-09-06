Испанец практически договорился с веронским клубом.
Борха Валеро, Getty Images
06 сентября 2020, 17:58
Бывший полузащитник Интера Борха Валеро может стать игроком Вероны, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Испанский хавбек находится в статусе свободного агента и склоняется к переходу в Верону. В данный момент стороны обсуждают последние детали соглашения.
В подписании 35-летнего игрока также были заинтересованы Парма и Дженоа.
Валеро выступал в составе Интера с 2017 года, перейдя из Фиорентины. В минувшем сезоне полузащитник провел 25 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами.
Ранее сообщалось, что Интер ведет переговоры по форварду Вероны Оливеру Юргенсу.