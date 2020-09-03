Италия

Оливер Юргенс может стать футболистом "нерадзурри".

Интер после согласования трансфера защитника Ромы Александара Коларова переключился на форварда Вероны Оливера Юргенса, сообщает Джанлука Ди Марцио.

17-летний эстонец с января этого года выступал за Рому. В четырех матчах за команду U-17 он забил четыре гола.

Кроме Интера в подписании эстонца заинтересованы Валенсия и Лестер Сити.

Уже известен календарь сезона-2020/21 в Италии. В первом туре "нерадзурри" отправятся в гости к новичку элитного дивизиона Беневенто.