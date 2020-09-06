Италия

Аль-Наср готов платить аргентинцу 7,5 миллионов евро за сезон.

Нападающий Аталанты Алехандро Гомес может отправиться на заработки в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, в подписании 32-летнего аргентинца заинтересован Аль-Наср, который предложил футболисту двухлетний контракт с зарплатой в размере 7,5 миллионов евро за сезон.

Помимо этого, 15 миллионов евро саудовский клуб готов заплатить Аталанте, чтобы та отпустила своего лидера.

Несмотря на выгодное предложение с финансовой точки зрения, ожидается, что Гомес откажется покидать бергамскую команду ради выступления в Лиге чемпионов в предстоящем сезоне.

Напомним, что Алехандро Гомес стал первым футболистом за последние 15 лет, которому удалось сделать 15 результативных передач в рамках Серии А за одну кампанию.