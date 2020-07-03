Капитан Аталанты проводит очередной великолепный сезон за "бергамасков".
Алехандро Гомес, Getty Images
03 июля 2020, 00:06
Алехандро Гомес в матче против Наполи (2:0) ассистировал Марио Пашаличу в эпизоде с первым голом. Для аргентинца эта результативная передача стала 15-й в чемпионате. Также он забил шесть голов в чемпионате.
Впервые с сезона-2004/05, когда Opta начала собирать эти данные, один футболист смог достичь этой отметки в Серии А в течение одного сезона.
В гонке ассистентов главным преследователем Гомеса является хавбек Лацио Луис Альберто. На счету испанца 14 ассистов.
Для Аталанты победа над Наполи стала седьмой подряд в чемпионате, что является рекордом клуба.