Италия

"Россонери" завершили трансфер молодого хавбека.

Полузащитник Брешии Сандро Тонали перешел в Милан, сообщает официальный твиттер итальянского клуба.

Молодой хавбек присоединился к "россонери" на правах аренды за 10 миллионов евро. Соглашение между клубами также предусматривает опцию выкупа за 10 млн евро, 15 млн евро в качестве бонусов и 10% от возможной продажи.

Сегодня днем Тонали прибыл в расположение Милана, где успешно прошел медобследование и подписал пятилетний контракт. В составе "россонери" молодой хавбек будет выступать под 8-м номером.

Ранее сообщалось, что Милан также близок к подписанию голкипера Лиона Чиприана Тэтэрушану.