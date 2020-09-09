Италия

"Россонери" договорились о трансфере румынского вратаря.

Голкипер Лиона Чиприан Тэтэрушану может в ближайшее время стать игроком Милана, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Россонери" согласовали трехлетний контракт с румынским вратарем и вскоре должны завершить сделку. Ожидается, что в пятницу 34-летний страж ворот прибудет в расположение итальянского клуба для прохождения медосмотра и подписания соглашения.

Тэтэрушану перебрался в Лион прошлым летом из Нанта на правах свободного агента. В прошлом сезоне вратарь провел 6 поединков в составе "ткачей".

Ранее сообщалось, что Милан также близок к подписанию полузащитника Брешии Сандро Тонали.