Италия

Туринцы думают над приобретениями форвардов.

Ювентус рассматривает альтернативные варианты на позицию форварда, пока Луис Суарес решает вопрос с расторжением контракта с Барселоной, утверждает Sky Italia.

По данным источника, "бьянконери" думают над арендой нападающего Эвертона Мойзе Кина или форварда Челси Оливье Жиру.

Отмечается, что проблема Суареса также заключается в том, что у уругвайца нет паспорта ЕС, а его получение может затянутся, что заставляет Юве искать альтернативы.

Ранее сообщалось, что Атлетико может перехватить Суареса, предложив лучшие условия игроку.