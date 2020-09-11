Туринцы думают над приобретениями форвардов.
Оливье Жиру, getty images
11 сентября 2020, 01:31
Ювентус рассматривает альтернативные варианты на позицию форварда, пока Луис Суарес решает вопрос с расторжением контракта с Барселоной, утверждает Sky Italia.
По данным источника, "бьянконери" думают над арендой нападающего Эвертона Мойзе Кина или форварда Челси Оливье Жиру.
Отмечается, что проблема Суареса также заключается в том, что у уругвайца нет паспорта ЕС, а его получение может затянутся, что заставляет Юве искать альтернативы.
Ранее сообщалось, что Атлетико может перехватить Суареса, предложив лучшие условия игроку.