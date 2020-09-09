Испания

Уругвайский нападающий может перебраться в стан Атлетико.

Атлетико предложил Луису Суаресу большую зарплату, чем Ювентус, сообщает ESPN.

Будущее уругвайского нападающего в составе "сине-гранатовых" находится под вопросом после прихода Рональда Кумана.

Тем не менее, источник утверждает, что Суарес считает Ювентус более амбициозным вариантом продолжения карьеры.

В прошлом сезоне уругваец отыграл 28 матчей, в которых отметился 16 голами и восемью результативными передачами.

Напомним, что Суарес хочет добиться от Барселоны выплаты компенсации в случае ухода.