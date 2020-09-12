Аргентинец хотел бы присоединиться к туринскому клубу.
Родриго Де Пауль, Getty Images
12 сентября 2020, 15:57
Полузащитник Родриго Де Пауль привлек внимание многих европейских клубов и может покинуть Удинезе до закрытия трансферного окна.
Как сообщает портал Calciomercato, переговоры по атакующему хавбек начал Зенит, однако он не заинтересован в переходе в питерский клуб. Аргентинец мечтает присоединиться к Ювентусу и ждет предложения от "старой синьоры".
Ранее сообщалось, что в приобретении 26-летнего игрока также заинтересован Лидс.
Действующий контракт Де Пауля с Удинезе рассчитан до июня 2024 года.
В минувшем сезоне полузащитник провел провел 35 поединков в футболке "зебр", отличившись семью голами и семью ассистами.