Италия

Аргентинец хотел бы присоединиться к туринскому клубу.

Полузащитник Родриго Де Пауль привлек внимание многих европейских клубов и может покинуть Удинезе до закрытия трансферного окна.

Как сообщает портал Calciomercato, переговоры по атакующему хавбек начал Зенит, однако он не заинтересован в переходе в питерский клуб. Аргентинец мечтает присоединиться к Ювентусу и ждет предложения от "старой синьоры".

Ранее сообщалось, что в приобретении 26-летнего игрока также заинтересован Лидс.

Действующий контракт Де Пауля с Удинезе рассчитан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел провел 35 поединков в футболке "зебр", отличившись семью голами и семью ассистами.