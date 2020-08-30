Англия

"Павлины" хотят приобрести аргентинца.

Полузащитник Удинезе Родриго Де Пауль попал в сферу интересов Лидса, сообщает издание The Telegraph.

Новичок АПЛ работает над усилением состава и попытается приобрести аргентинского хавбека в межсезонье. В подписании 26-летнего игрока заинтересован лично главный тренер "павлинов" Марсело Бьелса.

Действующий контракт Де Пауля с Удинезе рассчитан до июня 2024 года.

В минувшем сезоне полузащитник провел 35 поединков в футболке "зебр", отличившись семью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что Лидс объявил о подписании защитника Робина Коха.