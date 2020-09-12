Италия

Контракт хорвата с "россонери" рассчитан до 2025 года.

Нападающий Айнтрахта Анте Ребич присоединился к Милану на постоянной основе. Об этом сообщает официальный сайт "россонери".

26-летний хорват в прошлом сезоне выступал за итальянский клуб на правах аренды, а теперь он подписал с Миланом полноценный контракт до 2025 года и будет играть под 12-м номером.

В кампании-2019/20 Анте Ребич провел за "россонери" 26 поединков в рамках Серии А, в которых он забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Напомним, ранее форвард Андре Силва покинул Милан и подписал соглашение с Айнтрахтом.