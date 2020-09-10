Германия

Португальский форвард подписал трехлетний контракт.

Айнтракт Ф выкупил контракт Андре Силвы у Милана — сообщил официальный сайт "орлов".

Португалец подписал с немецким клубом контракт до 30 июня 2023 года. Финансовые подробности сделки не сообщаются.

Ожидается, что вслед за этим в "обратном направлении" отправится Анте Ребич, арендованный Миланом у Айнтрахта одновременно с тем, как немецкий клуб арендовал Андре Силву.

24-летний нападающий, сыгравший 35 матчей (16 голов) за национальную сборную Португалии, ранее выступал за Порту (58 матчей во всех турнирах, 24 гола), Милан (41, 10), Севилью (аренда, 40, 11) и Айнтрахт (аренда, 37, 16).