Италия

Защитник Ювентуса, скорее всего, продолжит карьеру в другом клубе Серии А.

Рома договорилась о переходе Маттиа Де Шильо, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По его информации, "волкам" осталось лишь согласовать личный контракт, но это не должно стать проблемой. Примечательно, что возможный переход Эдина Джеко в Ювентус не зависит от сделки по Де Шильо.

Кроме того, Рома близка к приобретению Мараша Кумбулы из Вероны.

Окончательное решение о переходе Де Шильо будет принято в среду, когда ответ даст агент по личному соглашению.

Отметим, что в Серии А Де Шильо также успел поиграть за Милан.