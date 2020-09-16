Италия

"Россонери" занимают выжидательную позицию и не спешат делать шаг в сторону приобретения хавбека.

Соглашение между Тьемуэ Бакайоко и Миланом практически достигнуто, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Однако, по его информации, контракт не до конца согласован, и "россонери" не спешат найти полное согласие.

Кроме того, Милан хотел бы кого-то продать, прежде чем заполучить Бакайоко, поэтому в краткосрочной перспективе переход француза не состоится, однако до закрытия трансферного окна сделка все еще возможна.

Напомним, что права на Бакайоко принадлежат Челси, а сезон-2019/20 он провел за Монако на правах аренды.