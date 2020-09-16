Италия

Испанский полузащитник снова будет выступать на Артемио Франки.

Фиорентина на официальном сайте объявила о подписании контракта с Борхой Валеро. Испанец будет играть за "фиалок" под шестым номером.

Предыдущие три сезона 35-летний испанец провел в Интере. За это время он сыграл 100 матчей и забил пять голов.

До того с 2012 по 2017 год Валеро был одним из ключевых игроков Фиорентины, которая за этот периоды четырежды играла в еврокубках. Борха забил 17 мячей в 212 играх за "фиалок".

Ранее клуб из Флоренции расстался с другим полузащитником, Марко Бенасси, перешедшим в Верону.