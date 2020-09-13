Италия

Итальянский хавбек арендован "желто-синими" с возможным правом выкупа.

Верона завершила процедуру трансфера полузащитника Марко Бенасси из Фиорентины. Об этом сообщает официальный сайт "желто-синих".

26-летний итальянец перешел в новый клуб на правах годичной аренды, однако следующим летом у Вероны будет возможность выкупить футболиста на постоянной основе. Финансовые детали сделки не сообщаются.

В кампании-2019/20 Марко Бенасси провел за Фиорентину 22 поединка, в которых он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Напомним, ранее Верона объявила о переходе защитника Мерта Четина из Ромы, а также подписала Адриена Тамезе, Корая Гюнтера, Кевина Рюгга, Ивора Пандура, Эммануэля Баду, Ивана Илича, Мерта Четина и Джанджакомо Маньяни.