Итальянский клуб следит за прогрессом украинского защитника.
Виталий Миколенко, ФК Динамо Киев
16 сентября 2020, 18:23
Левый защитник Динамо Виталий Миколенко продолжает входить в сферу интересов итальянских клубов, в числе которых находится Наполи. Об этом сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой на Corriere dello Sport.
По информации источника, неаполитанский клуб продолжает следить за выступлениями 21-летнего украинца и рассматривает вариант с его подписанием в следующем году.
Также на позицию левого защитника Наполи следит за прогрессом 20-летнего Оуэна Вейндала, который защищает цвета АЗ.
Ранее сообщалось об интересе к Виталию Миколенко со стороны Интера и Манчестер Юнайтед. Кроме того, появлялась информация, что посредники предложили украинского защитника Милану.