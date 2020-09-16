Италия

Итальянский клуб следит за прогрессом украинского защитника.

Левый защитник Динамо Виталий Миколенко продолжает входить в сферу интересов итальянских клубов, в числе которых находится Наполи. Об этом сообщает CalcioNapoli24 со ссылкой на Corriere dello Sport.

По информации источника, неаполитанский клуб продолжает следить за выступлениями 21-летнего украинца и рассматривает вариант с его подписанием в следующем году.

Также на позицию левого защитника Наполи следит за прогрессом 20-летнего Оуэна Вейндала, который защищает цвета АЗ.

Ранее сообщалось об интересе к Виталию Миколенко со стороны Интера и Манчестер Юнайтед. Кроме того, появлялась информация, что посредники предложили украинского защитника Милану.