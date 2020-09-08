Италия

Предполагается, что Фабио Паризи и Стефано Антонелли обсуждали трансфер именно этих игроков.

Трансферные посредники Фабио Паризи и Стефано Антонелли, которые имеют право вести в Италии переговоры по игрокам Динамо Владиславу Супряге и Виталию Миколенко, сегодня прибыли в офис Милана.

Milan News утверждает, что они предложили "россонери" трансфер украинцев, а также защитника Фейеноорда Маркоса Сенеси.

Ранее интерес к Миколенко приписывали Интеру, а Супрягой интересовалась Болонья. В то же время, агент Супряги Иван Пироженко утверждал, что его клиент решил еще как минимум на год остаться в Украине.