Италия

"Крестоносцы" получили новых владельцев.

Официальный сайт Пармы сообщает, что американские миллиардеры в лице Krause Group приобрели клуб.

Ранее сообщалось, что семейство Краузе выиграло борьбу за право завладеть контрольным пакетом акций "крестоносцев", обретя 60 процентов прав.

К слову, Парма стала четвертым клубом Серии А, который был приобретен американскими инвесторами после Ромы, Милана и Фиорентины.

Ранее сообщалось, что Парма накануне сезона уволила главного тренера команды Роберто Д`Аверсу.